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В Таллине открыли первый учебный класс, знакомящий детей с работой с БПЛА

В Таллине открыли первый учебный класс, знакомящий детей с работой с БПЛА

Первый учебный класс, дающий молодежи практические знания о технологиях беспилотных летательных аппаратов, открыли власти Таллина 18 сентября, сообщает пресс-служба мэрии эстонской столицы.

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