Минэкономики высказалось против запрета на работу «недружественных» коллекторов

РИАМО - 26 фев. В Минэкономразвития РФ не поддержали введение запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО) со связями в недружественных странах, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии