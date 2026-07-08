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ФедералПресс

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Трамп усомнился в целесообразности сделки с Ираном

Трамп усомнился в целесообразности сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 9 июня, ФедералПресс. США нанесли новую серию ударов по Ирану в качестве ответной меры за нападения на морские суда, при этом Вашингтон сомневается в необходимости заключения какого-либо соглашения с исламской республикой.

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