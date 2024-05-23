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В Самаре прокуратура помогла семье переехать из аварийного жилья

В Самаре прокуратура помогла семье переехать из аварийного жилья

Еще в 2018 году квартира, где проживал местный житель со своими родными, была признана аварийной.Площадь квартиры составляла 35 квадратных метров.

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