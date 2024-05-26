Марш, бал и парад: последний звонок для суворовцев прозвенел вчера - 25 мая 2024 года. Торжественная церемония состоялась на плацу ведомственного учебного заведения в Екатеринбурге.
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Марш, бал и парад: последний звонок для суворовцев прозвенел вчера - 25 мая 2024 года. Торжественная церемония состоялась на плацу ведомственного учебного заведения в Екатеринбурге.
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