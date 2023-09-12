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ЦСКА давал 7 млн евро за 21-летнего левого защитника Вандерлана. «Палмейрас» отказали

ЦСКА давал 7 млн евро за 21-летнего левого защитника Вандерлана. «Палмейрас» отказали

Московский клуб предложил 7 миллионов евро за 21-летнего левого защитника, сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента игрока Пауло Питомбейру.

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