Воплощение сверхнаглости: история нью-йоркского наркобарона по кличке Мистер Неприкасаемый

В 1970-е годы времена в Нью-Йорке были неспокойные, если не сказать тревожные. То, что происходило, можно с уверенностью назвать героиновыми войнами: на улице заправляли наркоторговцы и гангстеры, а в определенные годы число употреблявшего героин черного мужского населения США достигало 20%.