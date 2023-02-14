Чемпион ММА Владимир Минеев сдержал слово и приехал сражаться в зону СВО

«Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков» Дмитрий Светлов На фото: боец ММА чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Осенью прошлого, 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, «СП» подробно рассказала о том, как эта самая мобилизация, коснулась, известных российских атлетов, многие из которых к тому же приписаны к армейским и силовым структурам и имеют даже соответствующие звания и которым вручили повестки в военкомат.