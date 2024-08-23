Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

64 подписчика

Начальник филиала Роспотребнадзора в ХМАО, обвиняемый во взяточничестве, останется под арестом еще на месяц

Начальник филиала Роспотребнадзора в ХМАО, обвиняемый во взяточничестве, останется под арестом еще на месяц

Суд снова продлил срок содержания под стражей начальнику управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александру Щербакову, которого арестовали в ноябре 2023 года по обвинению в получении взяток (ч.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх