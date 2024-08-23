Начальник филиала Роспотребнадзора в ХМАО, обвиняемый во взяточничестве, останется под арестом еще на месяц

Суд снова продлил срок содержания под стражей начальнику управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александру Щербакову, которого арестовали в ноябре 2023 года по обвинению в получении взяток (ч.