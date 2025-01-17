Андрей Дахин: «Запуск нацпроектов означает старт нового президентского цикла»

«Запуск двух десятков национальных проектов, отражающих приоритетные направления долгосрочной социально-экономической публичной политики России, означает содержательный старт нового президентского цикла, итоги которого будут подводиться к 2030 году», — считает д.
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