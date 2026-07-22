Шохин предупредил о риске «осенних банкротств» при сохранении ключевой ставки

Александр Шохин предупредил, что сохранение ключевой ставки Центробанком на текущем уровне грозит «осенними банкротствами», особенно для импортозамещающих проектов, столкнувшихся с отсутствием заказов и высокой кредитной нагрузкой.
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