Анна Попова заявила об угрозе ввоза опасных лихорадок в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о постоянных рисках завоза опасных лихорадок в Россию. Ведомство стремится предотвратить дальнейшее распространение инфекций и предостерегает от заражения лихорадкой денге и Эболы в Бали и Африке.