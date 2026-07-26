Анна Попова заявила об угрозе ввоза опасных лихорадок в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о постоянных рисках завоза опасных лихорадок в Россию. Ведомство стремится предотвратить дальнейшее распространение инфекций и предостерегает от заражения лихорадкой денге и Эболы в Бали и Африке.
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