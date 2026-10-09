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Царьград

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Психиатр Ахметова объяснила, как алкоголь в семье формирует зависимости

Психиатр Ахметова объяснила, как алкоголь в семье формирует зависимости

Психиатр Эльвина Ахметова из НМИЦ им. Бехтерева объяснила, как семейные традиции потребления алкоголя могут вызывать зависимость, несмотря на отсутствие гена алкоголизма.

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