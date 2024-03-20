"Зумеры" из Тульской области интересуются книгами по экономике, а "миллениалы" - научной фантастикой

Эксперты книжного сервиса "ЛитРес" проанализировали интерес разных поколений жителей Тульской области к книгам разных жанров и выяснили, какую литературу в 2023 году предпочитали представители "поколения X" (старше 45-и лет), "миллениалы" (25 лет — 44 года) и "зумеры" (моложе 24-х лет).