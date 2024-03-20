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"Зумеры" из Тульской области интересуются книгами по экономике, а "миллениалы" - научной фантастикой

"Зумеры" из Тульской области интересуются книгами по экономике, а "миллениалы" - научной фантастикой

Эксперты книжного сервиса &quot;ЛитРес&quot; проанализировали интерес разных поколений жителей Тульской области к книгам разных жанров и выяснили, какую литературу в 2023 году предпочитали представители &quot;поколения X&quot; (старше 45-и лет), &quot;миллениалы&quot; (25 лет — 44 года) и &quot;зумеры&quot; (моложе 24-х лет).

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