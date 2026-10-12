Зачем НАТО устроило парад начальников штабов в Киеве

Первый за восемь лет визит в Киев Военного комитета НАТО, да еще и в полном составе, заставил многих удивляться и гадать: с чего бы вдруг? И для каких таких надобностей, которые, как в предыдущие годы не могли бы быть удовлетворены в ходе скромных неафишируемых взаимных визитов? Зачем понадобился парад в Киеве начальников генштабов всех до одной 32 стран — членов альянса с председателем комитета, итальянским адмиралом, во главе? За прошедшие дни о возможной повестке предполагаемых переговоров сказано было немало, и многое, судя по всему, по делу.