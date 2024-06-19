Макдэвид сотворил половину камбэка! «Эдмонтон» не сдается в финале Кубка Стэнли против «Флориды» (видео)

Два гола и две голевые передачи Коннора Макдэвида обеспечили «Эдмонтону» победу 5:3 над «Флоридой» с Сергеем Бобровским в воротах и сократили отставание канадского клуба в финальной серии плей-офф НХЛ до минимума (2-3).