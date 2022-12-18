Эта история кажется довольно необычной, но одновременно смешной и трагичной

Эта история кажется довольно необычной, но в то же время смешной и трагичной. В трех разных местах США есть огромные головы американских президентов.
Популярные статьи
- Сателлиты США готовы «стрелять себе по ногам», пытаясь ограничить технологический суверенитет Китая путем ввода максимальных ограничений на экспорт туда технологий по производству полупроводников
- Полок цен на газ в Европе — острейшая тема, которая много месяцев не отпускает европейские элиты
- Максиму Алексеевичу Пуркаеву не повезло оказаться в Германии военным атташе при полпредстве СССР в августе 1939 по февраль 1940 год
Свежие комментарии