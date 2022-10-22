Мировое обозрение

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Секс-фейки на вооружении киевского режима

Секс-фейки на вооружении киевского режима

Медиа, ориентированные на поддержку режима в Киеве, развернули настоящий информационный секс-марафон из фейков, увязывающих воедино всевозможные сексуальные перверсии и извращённые фантазии их авторов с российскими военнослужащими в зоне СВО.

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