Медиа, ориентированные на поддержку режима в Киеве, развернули настоящий информационный секс-марафон из фейков, увязывающих воедино всевозможные сексуальные перверсии и извращённые фантазии их авторов с российскими военнослужащими в зоне СВО.
Медиа, ориентированные на поддержку режима в Киеве, развернули настоящий информационный секс-марафон из фейков, увязывающих воедино всевозможные сексуальные перверсии и извращённые фантазии их авторов с российскими военнослужащими в зоне СВО.
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