В основное время шайбы за «Кэнакс» забросили Лиам Эгрен и Элиас Петтерссон. У «Пантерз» хет-трик оформил Брэйди Ткачук, включая победный гол в дополнительное время.
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