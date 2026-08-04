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В 80 лет Николай Бурляев объяснил, к чему на самом деле шёл всю жизнь

В 80 лет Николай Бурляев объяснил, к чему на самом деле шёл всю жизнь

«Все удивляются: «Какая у вас форма! 80 лет!» — «Это всё разминка. Дальше будет главное»» Этой фразой Николай Бурляев встретил свой 80-летний юбилей в августе 2026 года.

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