Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»

Замглавы офиса Зеленского прокомментировал сроки проведения второго так называемого «саммита мира». При этом Игорь Жовква дал понять, что Саудовская Аравия, на которую в Киеве рассчитывали как на место проведения «саммита», таковым местом не станет из-за отказа самой Саудовской Аравии.