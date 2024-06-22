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Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»

Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»

Замглавы офиса Зеленского прокомментировал сроки проведения второго так называемого «саммита мира». При этом Игорь Жовква дал понять, что Саудовская Аравия, на которую в Киеве рассчитывали как на место проведения «саммита», таковым местом не станет из-за отказа самой Саудовской Аравии.

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