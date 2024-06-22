Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»

Замглавы офиса Зеленского прокомментировал сроки проведения второго так называемого «саммита мира». При этом Игорь Жовква дал понять, что Саудовская Аравия, на которую в Киеве рассчитывали как на место проведения «саммита», таковым местом не станет из-за отказа самой Саудовской Аравии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)