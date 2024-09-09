В Брянской области отражают массированную атаку с применением БПЛА

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Силами противовоздушной обороны Минобороны РФ ведется отражение массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
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