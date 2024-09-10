Саудовская Аравия обвинила Израиль в военном преступлении

Препятствование Израилем доставке гуманитарной помощи в сектор Газа является «военным преступлением» и «гуманитарной катастрофой», заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бен Фархан 10 сентября на пресс-конференции в Каире со своим египетским коллегой Бадром Абделатти, передает агентство Anadolu.