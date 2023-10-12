Путин прилетел в Бишкек

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите СНГ. Как передает «РИА Новости», российский лидер в Бишкеке встретится с коллегами по содружеству и примет участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
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