Война выйдет за пределы Украины: Что сказал Путин и как это понимать?

"Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"