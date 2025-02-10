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Царьград

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"Политехническое" дело на 20 млн рублей: В Ульяновский университет брали мигрантов, не понимающих по-русски

"Политехническое" дело на 20 млн рублей: В Ульяновский университет брали мигрантов, не понимающих по-русски

Студентами Ульяновского государственного технического университета становились мигранты, не понимающие и не говорящие по-русски.

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