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Россия становится на путь военной экономики

Россия становится на путь военной экономики

Известный российский экономист Владислав Иноземцев оценил ситуацию, вызванную спецоперацией России в Украине: «Банк России (пока главная жертва с российской стороны) фактически полностью демонтировал систему контроля за банками и заёмщиками: отменяются многие нормативы, вводится фиктивная система оценки активов, при которой банки могут не переоценивать подешевевшие залоги; фактически запрещён выход нерезидентов из российских активов (в среду им не был заплачен даже купон по ОФЗ, что сродни выборочному дефолту).

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