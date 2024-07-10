Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил ошкин
    А он плов когда-нибудь ел? И врач ли он вообще?Врач-диетолог рек...
  • Андрей
    Какой-то у него меркантильненький интересешико есть в этом деле...вот какой?Орбан уехал от Пу...
  • Андрей
    Так что же происходит между Украиной и Китаем, автор, открой страшную тайну...думал об одном, а скопиздировал что-то ...Что происходит ме...

Украина начала мстить за полыхающий Киев: Первые жертвы. Партизаны разоблачили подготовку к крупнейшему удару по 5 областям

Украина начала мстить за полыхающий Киев: Первые жертвы. Партизаны разоблачили подготовку к крупнейшему удару по 5 областям

8 июля Россия сожгла полтора десятка особых военных объектов и предприятий ВСУ – Киев полыхал почти сутки, уже третий день разгребают завалы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
Наших там уже нет стереть салорейх
Ответить
17 час.
Виталий
Надо заканчивать с этим &quot;цирком&quot;...Не хотят понимать...пусть боятся! Пора закончить это за 3-е суток, максимум 5...и наши ребята вернутся живыми, а эту мразь не переделать1 Тяжело, но пора прерывать эту &quot;гнилую&quot; Русскоподобную ветвь. Гниль надо удалять!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх