Украина начала мстить за полыхающий Киев: Первые жертвы. Партизаны разоблачили подготовку к крупнейшему удару по 5 областям

Виталий

Надо заканчивать с этим "цирком"...Не хотят понимать...пусть боятся! Пора закончить это за 3-е суток, максимум 5...и наши ребята вернутся живыми, а эту мразь не переделать1 Тяжело, но пора прерывать эту "гнилую" Русскоподобную ветвь. Гниль надо удалять!