В Хабаровске в рамках Всероссийской акции полицейские поделились профессиональными «секретами» со студентами вуза

В гости к учащимся факультета среднего профессионального образования Дальневосточного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации пришли сотрудники хабаровской полиции, а также общественники.
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