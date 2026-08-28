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Комика Незлобина внесли в реестр иноагентов

Комика Незлобина внесли в реестр иноагентов

Комик Александр Незлобин* внесён в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Минюсте России. Ранее журналистку Наталью Киселёву* внесли в перечень иноагентов, следует из обновлённого перечня Минюста России.

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