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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лидс» арендовал Баойя у «Айнтрахта» с опцией выкупа за 23+5 млн евро. Это самый быстрый игрок в истории Бундеслиги

« Лидс » объявил об аренде вингера « Айнтрахта »  Жан-Маттео Баойя . Соглашение предполагает опцию выкупа.

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