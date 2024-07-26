Варнава стала зарабатывать на частных мероприятиях после отмены на ТВ

Неоднозначное поведение известной юмористки Екатерины Варнавы на фоне серьезных перемен на международной арене привело к тому, что артистку фактически отменили на телевидении, теперь ей приходится искать новые источники дохода.
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