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Варнава стала зарабатывать на частных мероприятиях после отмены на ТВ

Варнава стала зарабатывать на частных мероприятиях после отмены на ТВ

Неоднозначное поведение известной юмористки Екатерины Варнавы на фоне серьезных перемен на международной арене привело к тому, что артистку фактически отменили на телевидении, теперь ей приходится искать новые источники дохода.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Она  сволочь, конечно. Но  ещё  большие сволочи  те, кто  её  приглашает.
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17 час.

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