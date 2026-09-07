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В России сократилась продолжительность рабочего дня

В России сократилась продолжительность рабочего дня

Самые длинные смены — у рыбаков и добытчиков руд В январе — июле 2026 года средняя продолжительность рабочего дня в России снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 7,39часа.

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