«Не по-пацански»: Олейников уже позировал в форме «Рубина», но в последний момент отказался ради перехода в ЦСКА

Трансфер Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Рубин» казался решённым делом. Полузащитник уже побывал на базе в Казани и даже выбрал игровой номер в новой команде, однако в последний момент не явился на медосмотр и сообщил о решении перейти в ЦСКА.