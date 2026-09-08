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«Не по-пацански»: Олейников уже позировал в форме «Рубина», но в последний момент отказался ради перехода в ЦСКА

«Не по-пацански»: Олейников уже позировал в форме «Рубина», но в последний момент отказался ради перехода в ЦСКА

Трансфер Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Рубин» казался решённым делом. Полузащитник уже побывал на базе в Казани и даже выбрал игровой номер в новой команде, однако в последний момент не явился на медосмотр и сообщил о решении перейти в ЦСКА.

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