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  • Malina
    Всего 4 "новых граждан" отправили в армию??? А остальные?? Откупились?В Новосибирске но...
  • Владимир Алтайцев
    👍😀👍👍👍👍Сайт с экстремист...

Жители дома на улице Трикотажной пожаловались на огромных слизней

Жители дома на улице Трикотажной пожаловались на огромных слизней

Из-за порывов на теплотрассах горячая вода течет в подвал дома. В результате регулярных затоплений температура в квартирах доходит до +31 градуса, в подъездах – клубы пара, а по квартирам ползают огромные слизни.

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