Жители дома на улице Трикотажной пожаловались на огромных слизней

Из-за порывов на теплотрассах горячая вода течет в подвал дома. В результате регулярных затоплений температура в квартирах доходит до +31 градуса, в подъездах – клубы пара, а по квартирам ползают огромные слизни.
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