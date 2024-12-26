⚡️В Крыму собрано больше 130 тонн загрязненного мазутом песка и грунта На побережье работают 16 групп по 30 человек, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚡️В Крыму собрано больше 130 тонн загрязненного мазутом песка и грунта На побережье работают 16 групп по 30 человек, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.