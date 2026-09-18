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ТАСС

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Экс-депутат Таубер назвала заключение Гуцул в тюрьму физической расправой

Экс-депутат Таубер назвала заключение Гуцул в тюрьму физической расправой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заключение экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьму среди преступников является физической расправой, попыткой сломать условиями и отсутствием связи с близкими.

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