В КНДР запустили массовое производство похожих на «Герань» БПЛА-камикадзе

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил производственные площадки предприятий корейской оборонной промышленности, в том числе сборочную линию, выпускающую БПЛА-камикадзе.
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