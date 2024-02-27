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ЦБ может увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей 

ЦБ может увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей 

Центробанк рассматривает возможность двукратно увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам для повышения их привлекательности для клиентов банков — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей, рассказала в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Ольга Полякова.

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