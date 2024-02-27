ЦБ может увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей 

Центробанк рассматривает возможность двукратно увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам для повышения их привлекательности для клиентов банков — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей, рассказала в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Ольга Полякова.