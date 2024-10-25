WSJ: Путин передал Илону Маску послание от Си Цзиньпина AlexCoderWSJ: Путин передал Илону Маску послание от Си Цзиньпина AlexCoder Источники утверждают, что между мужчины поддерживают близкое общение Самый богатый человек в мире Илон Маск находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии