Двойной удар по Сербии: Вучич оправдал и простил Вашингтону санкции, оставившие его страну без газа

Сербия за два дня столкнулась с двойным ограничением поставок энергоносителей: США ввели санкции против ее главной газовой и нефтяной компании из-за связей с Россией, а Азербайджан одновременно заявляет о неспособности обеспечить поставки голубого топлива.
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