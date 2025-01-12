Двойной удар по Сербии: Вучич оправдал и простил Вашингтону санкции, оставившие его страну без газа

Будни мужчин. Все что нам интересно

Сербия за два дня столкнулась с двойным ограничением поставок энергоносителей: США ввели санкции против ее главной газовой и нефтяной компании из-за связей с Россией, а Азербайджан одновременно заявляет о неспособности обеспечить поставки голубого топлива.