Юрию Гагарину сегодня исполнилось бы 90 лет

ТАСС/AP Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения мировой легенды космоса Юрия Гагарина. Он вырос в обычной сельской семье и никогда не думал, что его имя войдет в историю, а его подвиг будут помнить и чтить вечно.
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