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Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

Министерство обороны США объявило о заключении контракта на сумму свыше одного миллиарда долларов, предназначенного для разработки и оснащения оборудования в рамках программы «Быстрый глобальный удар» (БГУ).

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