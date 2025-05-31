Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

Министерство обороны США объявило о заключении контракта на сумму свыше одного миллиарда долларов, предназначенного для разработки и оснащения оборудования в рамках программы «Быстрый глобальный удар» (БГУ).
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