Сенатор Пушков заявил, что прием Украины в ЕС может ударить по единству союза

Перспективы Евросоюза как наднационального объединения не так надежны, как кажется евробюрократам в Брюсселе, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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