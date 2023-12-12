В четырех городах Урала обновились температурные рекорды

В четырех городах Урала сегодня утром обновились температурные рекорды. Минимальная температура воздуха зарегистрирована в Красноуфимске (-44,2 °C), Туринске (-39,4 °C), Верхотурье (-39,4 °C), Верхнем Дуброво (-35,8 °C).
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