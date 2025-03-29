+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Раис Татарстана: Во время санитарно-экологического двухмесячника особое внимание следует уделить очистке общественных пространств

С 1 апреля в республике стартует санитарно-экологический двухмесячник. На совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил особое внимание уделить санитарной очистке общественных пространств: парков, скверов, набережных, дворовых территорий, водоохранных зон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх