Раис Татарстана: Во время санитарно-экологического двухмесячника особое внимание следует уделить очистке общественных пространств

С 1 апреля в республике стартует санитарно-экологический двухмесячник. На совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил особое внимание уделить санитарной очистке общественных пространств: парков, скверов, набережных, дворовых территорий, водоохранных зон.
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