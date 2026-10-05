Тузла или А-аа, вы первые начали!

Встречается тип людей (а то и целых государств), которые лезут в чужой карман, получают в нос, в запале кидаются в драку, после чего огребают уже по полной, и рыдая, начинают громко жаловаться всем окружающим.
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