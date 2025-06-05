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Мода и Шоу-бизнес

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Ивлеева выплатила налоговой многомиллионный долг

Ивлеева выплатила налоговой многомиллионный долг

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева полностью рассчиталась с Федеральной налоговой службой. Общая сумма ее задолженности перед государством оказалась значительной — 11 217 613 рублей.

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