Ефимов: началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) начал работу над проектом планировки территории для продления Сокольнической линии метрополитена в Ярославский район, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.