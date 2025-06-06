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Ефимов: началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро

Ефимов: началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) начал работу над проектом планировки территории для продления Сокольнической линии метрополитена в Ярославский район, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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