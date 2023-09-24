Военное обозрение

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«Хорошие инвестиции»: Американский сенатор Грэм назвал конфликт на Украине «выгодным» для США

«Хорошие инвестиции»: Американский сенатор Грэм назвал конфликт на Украине «выгодным» для США

Война на Украине является для США "хорошей инвестицией", Америка уничтожает российскую армию не теряя при этом ни одного солдата.

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